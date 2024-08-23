مقتل جندي إسرائيلي في معارك جنوب غزة

وطنا اليوم:أقر جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس بمقتل جندي خلال معارك في جنوب قطاع غزة ما يرفع عدد قتلى جيش الإحتلال منذ 7 تشرين الأول الماضي إلى 695 .

ووفقا لتحقيق أولي أجراه جيش الإحتلال، قتل الجندي بنيران صاروخ مضاد للدبابات.

وفي أحدث الأرقام عبر موقعه الإلكتروني، أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي أن عدد قتلاه منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول وصل إلى 695، بينهم 336 منذ بداية المعركة البرية داخل القطاع في 27 تشرين الثاني 2023.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن عدد مصابيه منذ بداية الحرب بلغ أكثر من 4306، بينهم 640 في حالة حرجة.