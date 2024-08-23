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مناشدة من مستشفى بغزة: بتنا نكافح للحفاظ على “العِرق الفلسطيني”

منذ 9 ثواني
مناشدة من مستشفى بغزة: بتنا نكافح للحفاظ على “العِرق الفلسطيني”

وطنا اليوم:قال الناطق باسم مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة إن شح المستلزمات الطبية جراء الحرب الإسرائيلية والحصار يضطرهم للتركيز على إنقاذ الأطفال والنساء.
وصرح الدكتور محمد صقر خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس قائلا “بتنا كطواقم طبية، ومع شح المستلزمات الطبية في أقسام الطوارئ، نركز على إنقاذ الأطفال والنساء للحفاظ على العرق الفلسطيني في غزة”.
وتابع قائلا “نرجو من أحرار العالم الضغط على الاحتلال لإدخال ما يلزمنا من مواد طبية”.
وانهارت المنظومة الصحية في قطاع غزة وفقدت أكثر من 70% من القدرة السريرية جراء الحرب الإسرائيلية التي استهدفت المستشفيات والمراكز الطبية في أنحاء القطاع.
ومن بين 14 مستشفى قائما في غزة، تعمل فقط 4 مستشفيات رئيسية في الوقت الراهن، وفقا لما صرح به الوكيل المساعد لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع الدكتور عبد اللطيف الحاج.
وأكثر من 50%من الأدوية و60% من المواد المخبرية غير موجودة حاليا في غزة.
وتواصل إسرائيل حربها على غزة بدعم أميركي منذ أكثر من 10 أشهر، وقد وصفها خبراء دوليون بالإبادة الجماعية حيث استشهد وأصيب وفقد عشرات الآلاف، معظمهم أطفال ونساء، ومحيت عائلات بأكملها من السجل المدني، ودمرت قرابة 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.


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