19 مليون دينار موازنة مجلس محافظة العاصمة لعام 2025

وطنا اليوم_أقر مجلس محافظة العاصمة الخطوط العريضة لموازنة المحافظة لعام 2025، والتي تشمل كافة القطاعات العاملة ضمن حدود المحافظة، مع التركيز على تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة.

وفي تصريحات صحفية عقب إجتماع المجلس، أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس محافظة العاصمة الدكتور المعتز بالله أبو عواد، أن قيمة الموازنة بلغت 19 مليون دينار أردني. وأوضح أن المجلس سيعقد سلسلة اجتماعات بالتعاون مع المجلس التنفيذي برئاسة المهندس أحمد العبدالات لإقرار الموازنة النهائية.

وأشار المهندس العبدالات إلى أن المجلس سيتولى صلاحياته الممنوحة له وفق القانون، بما في ذلك إعداد احتياجات المناطق من خلال أعضاء المجلس، وإقرار الموازنة بناءً على رؤية شاملة تلبي تطلعات المواطنين.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة الخدمات في العاصمة، وضمان تحقيق التنمية المتوازنة في كافة مناطق المحافظة، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية للمواطنين.