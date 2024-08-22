أوامر الإخلاء الجماعي في غزة تؤدي إلى أزمة إنسانية حادة

وطنا اليوم_أصدر مهند هادي، منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بيانًا يؤكد أن أوامر الإخلاء الجماعي التي أصدرتها القوات الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 أدت إلى نزوح 90% من سكان غزة، وأجبرت 250,000 شخص على الانتقال مرات عديدة.

الأوامر الأخيرة شملت مناطق في دير البلح وخانيونس، وتأثرت بها أيضًا أنشطة الموظفين الإنسانيين. النقص الحاد في المياه والخدمات الأساسية أدى إلى تفشي الأمراض وزيادة المعاناة.

يُشدد على ضرورة حماية المدنيين، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، واتفاق على وقف لإطلاق النار.