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الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميًا

منذ ساعتين
الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميًا

وطنا اليوم_انخفضت اسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثالث من شهر آب الحالي مقارنة باسعارها في الأسبوع الثاني من ذات الشهر بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

ووفقا للبيانات التي أعلنتها الوزارة اليوم الخميس، انخفض سعر البنزين أوكتان (90) من 733 دولارا للطن إلى 714 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 3 بالمئة، وانخفض سعر البنزين أوكتان (95) من 776 دولارا إلى 755 دولارا للطن بنسبة انخفاض بلغت 3 بالمئة.

 

وانخفض سعر الديزل من 681 دولارا للطن إلى 665 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 2 بالمئة، وانخفض سعر الكاز من 719 دولارا للطن إلى 704 دولارات وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 2 بالمئة.

 

كما انخفض سعر زيت الوقود من 463 دولارا إلى 447 دولارا للطن بنسبة انخفاض بلغت 4 بالمئة.

 

وارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال من 569 خلال تموز الماضي إلى 575 دولارا خلال آب الحالي بنسبة ارتفاع بلغت 1 بالمئة.

 

أما بالنسبة لخام برنت، فقد انخفض من 82 دولارا إلى 81 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 1 بالمئة.


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