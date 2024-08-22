وطنا اليوم: تصاعد التنافس في إربد ” القوائم الأقوى والأسماء الأوفر حظاً تقترب من حسم الانتخابات”

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_ مع اقتراب موعد الاقتراع في الانتخابات النيابية لعام 2024، تتصاعد حدة المنافسة بين القوائم الانتخابية في الدائرة الأولى لمحافظة إربد.

وأشارت تحليلات الشارع المحلي إلى أن بعض القوائم الانتخابية بدأت تتصدر المشهد الانتخابي، ما يجعلها الأقرب لتجاوز العتبة الانتخابية وحصد أكبر عدد من الأصوات.

أبرز القوائم الانتخابية:

تشير القراءات إلى أن ستة قوائم انتخابية على الأقل تبدو الأقرب للمنافسة في هذه الدائرة، وهي:

– قائمة المستقبل

– قائمة وطن

– قائمة العهد

– قائمة جهة العمل الإسلامي

– الكرامة

– قائمة العدالة

-قائمة التعاون

هذه القوائم الست تتمتع بشعبية كبيرة في المنطقة، وتعتمد على استراتيجيات انتخابية قوية لزيادة حظوظها في حصد المقاعد النيابية.

الأسماء الأبرز في السباق:

بالإضافة إلى القوائم الانتخابية، أظهرت التحليلات أسماء بارزة مرشحة من قبل هذه القوائم، وتُعد هذه الأسماء الأقرب لحصد المقاعد التنافسية في الدائرة. وتشمل الأسماء البارزة:

– عثمان المخادمة

– وائل الشقيرات

– نضال الملكاوي

– نواف عبيدات

– زهير سعيدين

– خالد أبو حسان

– راشد الشوحة

هذه الشخصيات السياسية تتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة، وقدرتها على التواصل مع الناخبين تضعها في موقع جيد للفوز.

التحليلات والتوقعات :

في كل يوم يمر، تزداد التوقعات حول من سيكون الفائز في هذه الدائرة الحساسة.

وعلى الرغم من أن الكثير من الاستطلاعات والآراء لا تزال تعتبر “تخمينات شخصية”، إلا أن هناك مؤشرات واضحة على أن بعض القوائم والأسماء بدأت تحصد دعمًا متزايدًا من الناخبين.

ومع ذلك، يظل المشهد الانتخابي متقلبًا، حيث يمكن لأي تغيير طفيف في الاستراتيجية الانتخابية أو في موقف الناخبين أن يغير مجرى الأمور. ويبقى الانتظار حتى يوم الاقتراع هو الحكم الفصل في معرفة القوائم والأسماء التي ستنجح في تجاوز العتبة الانتخابية وحصد المقاعد التنافسية.