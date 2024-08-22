بني مصطفى: 250 ألف أسرة ستستفيد من برامج الدعم النقدي

وطنا اليوم:أكدت وزيرة التنمية الاجتماعي وفاء بني مصطفى، أنّ عدد الأاسرة المستفيدة من برامج الدعم النقدي من صندوق المعونة الوطنية سيرتفع في 2024 – 2025 إلى 250 ألف أسرة.

وقالت بني مصطفى اليوم الخميس خلال لقائها رئيس لجنة الكرامة للمحاربين القدامى الفريق المتقاعد غازي الطيب وأعضاء اللجنة، بحضور مسؤولين في الوزارة إنّ عدد الاسر حاليًا هو 220 ألف أسرة مستفيدة.

وأضافت أنّ الوزارة تعمل على التمكين الإقتصادي للأسر، ونقلها من الاعتماد على تلقي المساعدات إلى الإنتاج والاعتماد على الذات، من خلال ما يتيحه الصندوق من برامج تدريبية، تشجع أفراد الأسر المستفيدة على إنشاء مشاريعهم الانتاجية.

وأشادت بالدور الكبير للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، واعتزازها بما قدموه للوطن من انجازات، ومن بطولات وتضحيات دفاعاً عن الوطن، مستشهدة بفخر واعتزاز جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم بكافة منتسبي ومتقاعدي قواتنا المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

واستعرضت بني مصطفى خلال اللقاء أبرز ما تضمنته محاور الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وتحديداً محوري كرامة وتمكين، والانجازات التي تحققت خلال المرحلة الماضية من تنفيذ الاستراتيجية على صعيدي المساعدات والخدمات الاجتماعية، والتوجيهات الملكية السامية بربطها بمسارات التحديث والسياسي والاقتصادي والاداري.

وتناولت بني مصطفى عدداً من الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية في قطاعات الأيتام وفاقدي السند الأسري، والأشخاص ذوي الإعاقة وجهود الوزارة وكبار السن، ومكافحة التسول، وأتمته الخدمات الالكترونية للوزارة.

من جهته، أشاد رئيس لجنة الكرامة للمحاربين القدامى الفريق المتقاعد غازي الطيب إلى الجهود التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية في العديد من الخدمات الاجتماعية، وبما ينسجم مع صون كرامة المواطن الأردني، كما دار خلال اللقاء نقاش موسع من قبل أعضاء اللجنة حول عدد من البرامج التي تُقدمها الوزارة للمنتفعين.