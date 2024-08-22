كم جنى كريستيانو رونالدو من أول يوم له على يوتيوب؟ الرقم سيذهلك!

وطنا اليوم:في خطوة مفاجئة لمحبيه حول العالم، أطلق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قناته الرسمية على منصة يوتيوب، محققًا رقمًا قياسيًا مذهلاً من حيث عدد المشاهدات والإيرادات في اليوم الأول فقط.

ولكن السؤال الذي يشغل بال الكثيرين الآن هو: كم جنى رونالدو من أرباح مالية من هذه القناة في أول 24 ساعة؟

لم تمر سوى ساعات قليلة منذ إطلاق كريستيانو رونالدو قناته على يوتيوب حتى انهالت ملايين المشاهدات على الفيديوهات التي نشرها، وقد سجلت القناة حوالي 80 مليون مشاهدة في اليوم الأول فقط، مما يجعلها واحدة من أكثر القنوات نجاحًا في تاريخ المنصة.

بحسب تقديرات الخبراء، يتراوح معدل الربح لكل ألف مشاهدة (CPM) على يوتيوب بين 2 إلى 5 دولارات، ولكن بالنظر إلى شهرة رونالدو العالمية وجاذبية محتواه للجمهور، فإن قيمة CPM قد تكون أعلى من المتوسط.

حسابات تقريبية

إذا افترضنا أن CPM لرونالدو هو 4 دولارات، فإن أرباحه من الإعلانات فقط قد تصل إلى:

– 80 مليون مشاهدة ÷ 1000 = 80,000 (ألف مشاهدة)

– 80,000 × 4 دولارات = 320,000 دولار من الإعلانات في اليوم الأول فقط.

هذا الرقم مذهل بحد ذاته، ولكنه قد يكون أقل من الرقم الحقيقي إذا ما أخذنا في الحسبان الصفقات الإعلانية والرعايات التي قد تكون موجودة في الفيديوهات.

توقعات الأرباح الكلية

مع إضافة الرعايات وصفقات التسويق، من المحتمل أن تصل أرباح كريستيانو رونالدو من أول يوم له على يوتيوب إلى 500,000 دولار أو ربما تتجاوز مليون دولار!

كريستيانو رونالدو لم يكتفِ بتحطيم الأرقام القياسية في الملاعب فقط، بل ها هو يثبت مجددًا أنه قوة اقتصادية لا يُستهان بها حتى في عالم الإنترنت. ما حققه في أول يوم له على يوتيوب يعتبر درسًا لكل من يسعى لتحقيق النجاح في هذا المجال.