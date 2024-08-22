15 إصابة إثر تدهور حافلة ركاب على طريق الشونة الشمالية

وطنا اليوم:أصيب 15 شخصا اليوم الخميس، إثر حادث تدهور لحافلة ركاب عمومية على طريق إربد – الشونة الشمالية.

وقال مدير مستشفى معاذ بن جبل الدكتور أسامة أبو سنينة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن قسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى تعامل مع الإصابات التي تم نقلها من قبل كوادر الدفاع المدني.

وبين الدكتور أبو سنينة، أن جميع الإصابات تلقت الإسعافات والعلاجات اللازمة في المستشفى وجرى خروجها بحالة عامة جيدة إلى حسنة.