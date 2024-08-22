الأشغال تبدأ أعمال صيانة وإعادة تأهيل طريق الموقر- الأزرق

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان مساء اليوم الخميس، عن البدء بأعمال مشروع إعادة تأهيل طريق الموقر – تقاطع الازرق وبطول 31 كيلومترا، يوم السبت المقبل.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن الأعمال في المشروع تتضمن إزالة طبقات الاسفلت القائمة وتنفيذ خلطة اسفلتية جديدة، إضافة إلى تعزيز الطريق بكافة عناصر السلامة المرورية من دهانات وعواكس أرضية.

وأشارت إلى أن منطقة العمل تمتد من الكيلو الثالث بعد سجن الموقر ولغاية تقاطع الأزرق وبعرض عشرة أمتار، ويشمل المشروع صيانه الجسر الخرساني الواقع في منطقة الموقر الصناعية.

وأوضحت الوزارة أنها ستبدأ وبالتعاون مع مديرية الأمن العام بتحويل سير المركبات على المسرب الأيمن من الطريق، وإغلاق المسرب الآخر (منطقة العمل).

وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة والتعليمات من كوادرها العامة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.