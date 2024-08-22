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كيف سيكون الطقس في الأردن نهاية الأسبوع؟

منذ ساعة واحدة
كيف سيكون الطقس في الأردن نهاية الأسبوع؟

وطنا اليوم:تشير الخرائط الجوية إلى استمرار درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام خلال عطلة نهاية الأسبوع في الأردن.
ويكون الطقس صيفيا اعتياديا إلى حار نسبيا في المناطق الغربية والجبلية، ويكون حارا إلى شديد الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت ومدينة العقبة، بالإضافة إلى مناطق البادية الشرقية.
ويكون الطقس مناسباً للرحلات في المناطق الجبلية، خصوصا جبال عجلون وجرش.
وتكون درجات الحرارة العظمى في بداية الثلاثينات مئوية فوق الجبال، بينما تصل إلى منتصف الثلاثينات مئوية في بقية المدن والمناطق، وتصل إلى الأربعينات مئوية في الأغوار والعقبة.
ومع ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة الليلية وتكون الأجواء لطيفة للغاية ورطبة، إلا أنها تميل للبرودة تدريجيا، خصوصا فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق السهول الشرقية، ما يستدعي لبس معطف خفيف.
ويُشار إلى أن الطقس سيكون مناسبا للرحلات والنشاطات الخارجية خلال ساعات ما بعد العصر في عموم مناطق المملكة. ويمكن الخروج خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى المناطق التي تتمتع بالخضرة والمرتفعات الجبلية مثل جبال جرش وعجلون والسلط وذلك بحسب “طقس العرب”.


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