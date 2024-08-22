وطنا اليوم:تمكن هاوي مهنة صيد الأسماك الدكتور مروان شريم من اصطياد أكبر سمكة من نوع “أبو شراع” في خليج العقبة صباح الخميس.

وأفاد بأن السمكة التي اصطادها شريم، تبلغ 55 كيلو غراما بطول مترين، وعادة تتواجد بكثرة في العقبة خلال فصل الصيف في الفترة من حزيران/يونيو وحتى تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام.

وتعرف سمكة “أبو شراع” أنها سطحية وتقفز في معظم الأحيان في الهواء، وتسير في مجموعات صغيرة.

وتتميز السمكة أيضا بلحمها الأحمر وأوزانها وأحجامها الكبيرة، وتعد واحدة من أسرع الأسماك في العالم.

معلومات عن سمكة أبو شراع:

السرعة: تُعرف سمكة أبو شراع بسرعتها الكبيرة، حيث يمكن أن تصل سرعتها إلى ما يقارب 110 كيلومترات في الساعة، مما يجعلها واحدة من أسرع المخلوقات البحرية.

الشكل: يتميز جسم السمكة بالانسيابية والرشاقة، ويتراوح لونها بين الأزرق الداكن والفضي. تمتلك زعنفة ظهرية كبيرة تشبه الشراع وتستخدمها لتغيير شكل جسمها أثناء السباحة وللتهديد والدفاع.

الحجم: يمكن أن يصل طول سمكة أبو شراع إلى حوالي 3 أمتار، ويصل وزنها إلى حوالي 100 كيلوغرام أو أكثر.

التغذية: تتغذى هذه السمكة بشكل رئيسي على الأسماك الصغيرة مثل السردين والرنجة وكذلك الحبار. تستخدم سرعتها ومهاراتها الحركية العالية للصيد بكفاءة.

السلوك: غالبًا ما يتم مشاهدتها وهي تتحرك في مجموعات صغيرة، وتشتهر بقدرتها على القيام بقفزات سريعة فوق سطح الماء، مما يساعدها على الهروب من المفترسين أو مطاردة الفريسة.

الأهمية الاقتصادية: سمكة أبو شراع تحظى بشعبية كبيرة بين صيادي الرياضة، وتعتبر من الأسماك التي تُصطاد لأغراض الترفيه وليس للأغراض التجارية بشكل أساسي.

تعد سمكة أبو شراع من بين الأسماك الفريدة والمثيرة في البحار، وهي محبوبة من قبل الصيادين والمهتمين بعالم الحياة البحرية.