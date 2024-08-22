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ولي العهد يكرم أوائل الثانوية العامة

منذ 18 ثانية
ولي العهد يكرم أوائل الثانوية العامة

وطنا اليوم:كرم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد في قصر الحسينية، اليوم الخميس، أوائل الثانوية العامة من الطلبة النظاميين، للسنة الدراسية 2023/2024.
وهنأ سمو ولي العهد الطلبة على تفوقهم، وتبادل الحديث معهم حول التخصصات التي يرغبون بدراستها.
وحث سموه الطلبة على الاستمرار ببذل الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال مرحلة الدراسة الجامعية، نظرا لأهميتها في تحديد مستقبلهم.
وأشار سمو ولي العهد إلى أن التعلم عملية مستمرة وتستوجب من الطلبة الاستمرار بتطوير مهاراتهم المختلفة، بما يواكب متطلبات سوق العمل.
ودعا سموه الطلبة إلى الاستفادة من حاضنات الابتكار وفرص التطوع خلال دراستهم الجامعية.
وخلال حديثه مع أوائل الفرع المهني، لفت سمو ولي العهد إلى أن مجالات الدراسة غير التقليدية لها مستقبل واعد، مشيرا إلى أن العمل جار على توسيع فرص التعليم المهني والتقني في الكليات الجامعية المتخصصة.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.


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