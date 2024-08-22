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لبنان: فشل مفاوضات غزة قد يُخرج الوضع عن السيطرة

منذ 33 ثانية
لبنان: فشل مفاوضات غزة قد يُخرج الوضع عن السيطرة

وطنا اليوم:حذر وزير الخارجية والمغتربين بلبنان عبدالله بو حبيب من أنه في حال فشلت المفاوضات بشأن غزة فإن الوضع قد يخرج عن السيطرة في المنطقة.
ونقلت قناة الجديد اللبنانية اليوم الخميس عن الوزير بو حبيب تأكيده ، خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا، عدم رغبة لبنان بالتصعيد واندلاع حرب، والحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة لإرساء التهدئة في جنوب لبنان والمنطقة.
كما أعرب عن تقديره لدعم اليابان للبنان في الأمم المتحدة، بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن، مشيدا بالتعاون القائم بين بعثتي البلدين في نيويورك.
بدورها أكدت الوزيرة كاميكاوا أن اليابان تراقب بقلق بالغ الوضع في الشرق الأوسط وتدعو الأطراف كافة إلى الامتناع عن التصعيد والى تجنيب المنطقة حرب شاملة، ، متمنية على الحكومة اللبنانية الطلب من حزب الله عدم التصعيد.
وأعربت الوزيرة عن دعم اليابان للجهد الثلاثي الذي تقوده الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ، مشيرة إلى أن اليابان تنسق في مجلس الأمن مع فرنسا بصفتها “حامل القلم” بمسألة التمديد لليونيفيل إدراكا منها لأهمية هذا التمديد.


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