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المستشفى الميداني الأردني نابلس/3 يواصل تقديم خدماته الطبية لنحو 32 ألف مراجع

منذ 15 ثانية
المستشفى الميداني الأردني نابلس/3 يواصل تقديم خدماته الطبية لنحو 32 ألف مراجع

وطنا اليوم:يواصل المستشفى الميداني الأردني نابلس/3 تقديم خدماته الطبية والعلاجية لأهالي مدينة نابلس/شمال الضفة الغربية، للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الضفة الغربية.
وبين قائد قوة المستشفى أنه بلغ عدد المراجعين الذين تعاملت معهم كوادر المستشفى 32 ألف حالة مرضية منذ وصول المستشفى إلى أرض المهمة في مدينة نابلس في شهر حزيران الماضي، مؤكدا ً أنه تم إجراء (1067) عملية جراحية ما بين عمليات صغرى وكبرى في المستشفى آخرها عملية(Spigelian hernia) النوعية التي أجراها فريق مختص مساء أمس الأربعاء والتي اجريت من قبل أطباء الجراحة العامة وأطباء التخدير والإنعاش من ذوي الخبرة والكفاءة العالية لمريضة كانت تعاني من الآم شديدة في منطقة البطن.
من جانبهم أشادوا أهالي مدينة نابلس بالجهود التي تقدمها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه الشعب الفلسطيني ووقوفهم الدائم معهم في ظل الظروف الحالية التي يعيشونها.


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