د. الحوراني يُكرّم أوائل الثانوية العامة والبريطانية في مجموعة مدارس الجامعة الأولى .. صور

وطنا اليوم:رعى الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين لمجموعة مدارس الجامعة حفل تكريم أوائل طلبة الثانوية العامة والبريطانية في مجموعة مدارس الجامعة الأولى ، وقد استهل الحفل بأداء السلام الملكي وتلاوة عطرة من القرآن الكريم. تلاها كلمة مؤثرة لراعي الحفل حيّا فيها مشرفة المدارس والمدراء والمديرات والحضور ، مهنئأ الطلبة المتفوقين والاساتذة على هذا الانجاز معلنا عن تقديم خصومات تصل إلى 100% للطلبة المتفوقين للالتحاق بجامعة عمان الأهلية، مما يتيح لهم فرصة لمتابعة تعليمهم العالي في بيئة أكاديمية متطورة ، مشيرا الى التخصصات المبتكرة التي تم إستحداثها في الجامعة لمواكبة التطورات العالمية، ومؤكدا على الدور المحوري الذي يلعبه أولياء الأمور في مساندة ودعم المسيرة التعليمية لأبنائهم، ومكررا الاشادة بالنجاحات الباهرة التي حققها الطلبة.

وقد القت مديرة القسم الدولي الأستاذة أمل العلي. كلمة في الحفل الى جانب كلمة عريف الحفل الدكتور أمين إسكندراني.

وقد قام راعي الحفل والى جانبه المشرف العام للمدارس السيدة نادية الحوراني بتكريم أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية ، وتكريم نخبة من الطلبة المتميزين والمتفوقين من الفرعين العلمي والأدبي.

ويذكر ان الطالبة أسيل العمري من مدارس الجامعة الثانية كانت قد تألقت بحصولها على أعلى معدل بنسبة 99.15%، مما أهلها للمركز الثاني على مستوى لواء ماركا، بينما حققت الطالبة ليان الخلايلة من مدارس الجامعة الأولى قسم البنات معدلًا مشرفًا بنسبة 99%. وقد بلغ عدد الطلبة الذين نالوا معدلات 90% فما فوق 48 طالبًا وطالبة، محققين نسبة نجاح كاملة.