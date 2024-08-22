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الأردن والعراق يحذران من التبعات الخطيرة لاستمرار إسرائيل بإجراءاتها اللاشرعية في الضفة الغربية

منذ ساعة واحدة
الأردن والعراق يحذران من التبعات الخطيرة لاستمرار إسرائيل بإجراءاتها اللاشرعية في الضفة الغربية

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية العراق الدكتور فؤاد حسين، اليوم الخميس، محادثات بحثت الجهود المبذولة لوقف العدوان على غزة، وتخفيض التصعيد الخطير في المنطقة، واستعرضت الخطوات التي يقوم بها البلدان الشقيقان لتعزيز التعاون وتطوير العلاقات في مختلف المجالات.
وأكد الوزيران، خلال اتصال هاتفي، أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وكل خروقات إسرائيل للقانون الدولي وإجراءاتها التصعيدية، يشكلون أساس وقف التصعيد الذي يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وأكد الوزيران أيضاً، ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومؤسساته مسؤولياتهم، واتخاذ خطوات عملية ومواقف صارمة لإلزام إسرائيل إنهاء العدوان على غزة، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وحذر الوزيران أيضاً، من التبعات الخطيرة لاستمرار إسرائيل بإجراءاتها اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة وبما فيها القدس الشرقية من بناء للمستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، إضافة إلى إرهاب المستوطنين.
وأكد الصفدي وحسين، الحرص على تعزيز العلاقات الأخوية وتطوير التعاون ثنائياً، وفي إطار آلية التعاون الثلاثي مع جمهورية مصر العربية


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