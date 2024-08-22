السميرات: الأردن في صدارة الدول الإسلامية بمسابقات حفظ القرآن

وطنا اليوم:أكد مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات، أن الأردن من أوائل الدول العربية والإسلامية في مسابقات حفظ القرآن الكريم، ما يجسد دور الهاشميين التاريخي في العناية بكتاب الله.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الخميس، مندوبا عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الطالب ضياء المُغربي الفائز بالمركز الثالث في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره.

وأشار السميرات إلى جهود وزارة الأوقاف في تعليم وتحفيظ القرآن من خلال مراكزها المنتشرة في جميع مناطق المملكة.

وحصد المغربي المركز الثالث بالفرع الأول في المسابقة الدولية التي شارك فيها 174 متسابقا من 123 دولة إسلامية والتي أقيمت في رحاب المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة