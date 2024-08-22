بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

السميرات: الأردن في صدارة الدول الإسلامية بمسابقات حفظ القرآن

منذ ساعتين
السميرات: الأردن في صدارة الدول الإسلامية بمسابقات حفظ القرآن

وطنا اليوم:أكد مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات، أن الأردن من أوائل الدول العربية والإسلامية في مسابقات حفظ القرآن الكريم، ما يجسد دور الهاشميين التاريخي في العناية بكتاب الله.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم الخميس، مندوبا عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الطالب ضياء المُغربي الفائز بالمركز الثالث في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره.
وأشار السميرات إلى جهود وزارة الأوقاف في تعليم وتحفيظ القرآن من خلال مراكزها المنتشرة في جميع مناطق المملكة.
وحصد المغربي المركز الثالث بالفرع الأول في المسابقة الدولية التي شارك فيها 174 متسابقا من 123 دولة إسلامية والتي أقيمت في رحاب المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:54

لبنان: فشل مفاوضات غزة قد يُخرج الوضع عن السيطرة

16:45

الاتحاد الأوروبي يرفع بعثة مراقبة الانتخابات النيابية إلى 100

16:42

المستشفى الميداني الأردني نابلس/3 يواصل تقديم خدماته الطبية لنحو 32 ألف مراجع

16:19

د. الحوراني يُكرّم أوائل الثانوية العامة والبريطانية في مجموعة مدارس الجامعة الأولى .. صور

16:09

الجيش: إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من سوريا

16:07

الاحتماء في أحضان الأمن الوقائي: خيار مقاتلي كتيبة عسكر لمواجهة الاعتقالات الإسرائيلية‎

15:53

الأردن والعراق يحذران من التبعات الخطيرة لاستمرار إسرائيل بإجراءاتها اللاشرعية في الضفة الغربية

15:40

المعايطة: أكثر من 54 ألفاً من الضباط والأفراد لخدمة العملية الانتخابية

14:54

البنك المركزي: السيولة المحلية ترتفع بمقدار مليار دينار

14:46

الأردن ومصر يتفقان على تسهيل عمليات نقل الركاب والبضائع

14:42

اعتدى على طبيب اثناء،عمله ويتوارى عن الانظار

14:42

الصين تدعو رعاياها لمغادرة لبنان في أسرع وقت

وفيات
وفاة القيادي الفلسطيني فاروق القدومي في العاصمة عمانوفيات الخميس 22-8-2024العميد الركن المتقاعد محمود عبدالكريم ارشيد البلاونة في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21-8-2024جامعة فيلادلفيا تنعى شقيق د. مروان كمال