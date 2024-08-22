البنك المركزي: السيولة المحلية ترتفع بمقدار مليار دينار

وطنا اليوم:ارتفع حجم السيولة المحلية حتى نهاية شهر حزيران من العام الحالي بمقدار مليار دينار وبنسبة 2.3% مقارنة مع مستوياتها المسجلة حتى نهاية العام الماضي 2023.

ووفقا لبيانات البنك المركزي بلغ حجم السيولة المحلية حتى نهاية شهر حزيران إلى 43.7 مليار دينار مقارنة مع 42.7 مليار دينار المستوى المسجل حتى نهاية العام 2023.