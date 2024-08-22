الأردن ومصر يتفقان على تسهيل عمليات نقل الركاب والبضائع

وطنا اليوم:اتفقت اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري خلال اجتماعها في عمان، على تسهيل عمليات نقل الركاب والبضائع بين الأردن ومصر.

وبحسب بيان لوزارة النقل اليوم الخميس، أكد أمين عام الوزارة بالوكالة المهندس أسامة كرادشة خلال ترؤسة اللجنة، أهمية اللقاءات الدورية التي تعكس متانة العلاقات مع مصر على كافة الصعد، معربا عن ثقته باستمرار التعاون لتعزيز الأهداف المشتركة وتطوير قطاع النقل في البلدين.

وأشار إلى أن الهدف من الاجتماعات، تسهيل عمليات النقل، وتخفيف الأعباء عن الناقلين.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي المصري سيد متولي، أن العلاقات بين الأردن ومصر تاريخية ومبنية على أسس متينة، يعززها التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قطاع النقل والقطاعات المساندة.

وشارك في الاجتماعات من الأردن مسؤولون من وزارة النقل والجمارك وهيئة تنظيم النقل البري والأمن العام، إضافة إلى شركة الجسر العربي للملاحة، ومن الجانب المصري مسؤولون من جهاز تنظيم النقل البري والإدارة المركزية لميناء “نويبع” ومصلحة الجمارك ووزارة التعاون الدولي.