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اعتدى على طبيب اثناء،عمله ويتوارى عن الانظار

منذ 21 ثانية
اعتدى على طبيب اثناء،عمله ويتوارى عن الانظار

وطنا اليوم/ تعرض طبيب اختصاص النسائية في مركز صحي مرج الحمام التابع لوزارة الصحة، لاعتداء من قبل احد المراجعين، بعد ان رفض الطبيب طلب غير قانوني للمراجع ..مما اثار غضب المراجع الذي اعتدى على الطبيب بلكمه على وجهه عدة لكمات ..وتمزيق قميصه امام المراجعين ولولا عناية الله لحدث ما لايحمد عقباه.

الطبيب فورا لجأ الى مركز امن مرج الحمام وتقدم بشكوى ضد المراجع بعد ان احتصل على تقرير طبي من مستشفى البشير..

السؤال الى متى يبقى هذا الفلتان الذي يمارسه من يدعون انهم مدعومين باعتدائهم على موظف اثناء عمله الرسمي.

والاغرب ان المعتدي ما زال غير مقبوض عليه وهذا مؤشر خطير.


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