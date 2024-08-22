العرب الأكثر إنفاقا بين الزوار الدوليين للمملكة

وطنا اليوم:اظهرت بيانات وزارة السياحة والآثار أن السياح العرب القادمين للأردن هم الأكثر إنفاقا خلال أول سبعة شهور من العام الحالي بواقع 1.418 مليار دينار.

وأوضحت البيانات أن الأردنيين المقيمين في الخارج كانوا في المرتبة الثانية بعد السياح العرب في معدل الإنفاق خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بواقع 968 مليون دينار.

كما جاء السياح الأجانب في المرتبة الثالثة وبواقع انفاق وصل إلى 485 مليون دينار.

بلغ الدخل السياحي في الأردن خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الحالي نحو 4 مليارات دولار مسجلا انخفاضا وصلت نسبته إلى 4.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي.

ووفق البيانات الأولية، فقد “بلغ الدخل السياحي خلال السبعة شهور الأولى من عام 2024 ما قيمته 4,048.9 مليون دولار بانخفاض نسبته 4.5% بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023”.

ويعود ذلك إلى تراجع أعداد السياح بنسبة 7.5% على ما أفادت البيانات.