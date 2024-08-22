%70 من المتزوجات في الأردن بحاجة لخدمات تنظيم الأسرة

وطنا اليوم:أظهر مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن للعام 2023، أن نحو 70 بالمئة من السيدات المتزوجات في الأردن، قد يكون لديهن حاجة محتملة لخدمات تنظيم الأسرة فيما يتعلق بتنظيم الولادات أو المباعدة بينها.

وبحسب المسح، فإن 57 بالمئة من السيدات المتزوجات في الأردن لا يرغبن في إنجاب المزيد من الأطفال في أي وقت من المستقبل، من بينهن 2 بالمئة من اللاتي جرى تعقيمهن.

وكشف المسح، عن رغبة 15 بالمئة من السيدات بتأخير إنجاب طفل آخر لمدة عامين على الأقل.

وأشارت نتائج المسح، إلى أن 6 من أصل 10 سيدات اللاتي لم يسبق لهن الحمل وقت إجراء المسح، يرغبن في الإنجاب قريبا.

كما ترغب 70 بالمئة من السيدات اللاتي أنجبن طفلا واحدا في إنجاب طفل آخر، على الرغم من أن معظمهن يرغبن في الانتظار قبل إنجاب الطفل الآخر (40 بالمئة)، وفقا للمسح.

وأكدت نتائج المسح، أن الرغبة ترتفع في التوقف عن الإنجاب بشكل متسارع، مع ارتفاع عدد الأطفال الأحياء من 3 بالمئة للسيدات اللاتي ليس لديهن أطفال، إلى 83 بالمئة للسيدات اللاتي أنجبن 6 أطفال أو اكثر، (بينهن نحو 10 بالمئة ممن جرى تعقيمهن).