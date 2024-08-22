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ارتفاع معدل انتشار الوزن الزائد بين الأطفال دون الخامسة في الأردن

منذ ساعتين
ارتفاع معدل انتشار الوزن الزائد بين الأطفال دون الخامسة في الأردن

وطنا اليوم:كشف مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن للعام 2023، عن ارتفاع معدل انتشار الوزن الزائد بين الأطفال دون سن الخامسة.
وبحسب المسح ، فإن معدل انتشار الوزن الزائد بين فئة المسح المستهدفة من الأطفال (أقل من 5 سنوات)، ارتفع من 4 بالمئة عام 1997، إلى 9 بالمئة عام 2023.
وأظهر المسح، انخفاض معدل انتشار التقزم بين الفئة ذاتها من 11 بالمئة عام 1997، إلى 8 بالمئة في عام 2023، في حين لم تتغير نسبة الأطفال الذين يعانون من الهزال، وبقيت عند 2 بالمئة.
وحدد المسح ما مجموعه 5589 طفلا دون سن الخامسة على أنهم مؤهلين لقياس الطول والوزن، وكانت النسب المئوية للبيانات الصالحة لمؤشر الطول بالنسبة للعمر، ومؤشر الوزن بالنسبة للطول، ومؤشر الوزن بالنسبة للعمر هي 94 بالمئة و93 بالمئة، و95 بالمئة على التوالي.
ويُصنف الأطفال الذين تكون درجة الانحراف المعياري لديهم لمؤشر الوزن بالنسبة للعمر أكثر من (2+ SD) أعلى من متوسط المجموعة السكانية المرجعية، على أنهم يعاون من زيادة الوزن.
كما يقيس مؤشر الوزن بالنسبة للطول كتلة الجسم بالنسبة إلى الطول، ويصف هذا المؤشر حالات سوء التغذية الحاد، حيث أن الأطفال الذي تكون درجة الانحراف المعياري لديهم حسب هذا المؤشر أقل من (2- SD) عن متوسط السكان المرجعيين يعدون نحيفين (مصابين بالهزال)، فيما يعد الأطفال الذي تكون درجة الانحراف المعياري لديهم أقل من (3- SD) عن المتوسط مصابين بالهزال الشديد.
ويعد مؤشر الطول بالنسبة للعمر مقياسا لتحديد اضطراب التمو، حيث أن الأطفال الذين تكون درجة الانحراف المعياري للطول بالنسبة للعمر أقل من (2- SD) عن متوسط المجموعة السكانية المرجعية، يعدون متقزمين بالنسبة لأعمارهم، فيما يعد الأطفال الذي تكون لديهم درجة الانحراف المعياري أقل من (3- SD) عن المتوسط مصابين بالتقزم الشديد.


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