استشهاد الصحفي حسام الدباكة وزوجته وأطفاله وعدد من أفراد عائلته في غزة

وطنا اليوم:استشهد المصور الصحفي حسام منال الدباكة وزوجته وأطفاله وعدد من أفراد عائلته، فجر الخميس باستهداف شقته السكنية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي الإمعان في جرائمه المستمرة في قطاع غزة لليوم الـ321، مستهدفا جميع مناحي الحياة في القطاع المنكوب، بتنفيذ مجازر شنيعة وحرب إبادة بحق الفلسطينيين وتهجيرهم من بيوتهم قسرا.

وارتكب جيش الاحتلال مجازر جديدة بشعة بحق الفلسطينيين والنازحين في المواقع التي ادعى جيش الاحلال مسبقا أنها آمنة، واستهدف من فيها من مدمنيين معظمهم من الأطفال والنساء، الذين تناثرت أشلائهم في الطرقات.

وارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال إلى 40.233 شهيدًا، فضلا عن إصابة 92.981 شخصا، منذ السابع من تشرين الأول /اكتوبر الماضي، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية