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وزير الصحة: إغلاق ودمج 34 مركزا صحيا فرعيا

منذ 16 ثانية
وزير الصحة: إغلاق ودمج 34 مركزا صحيا فرعيا

وطنا اليوم:افتتح وزير الصحة فراس الهواري، الخميس، مركز صحي سيحان في قضاء العارضة في محافظة البلقاء.
وأعلن الهواري بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التغطية الصحية الشاملة التي أقرها مجلس الوزراء في حزيران الماضي.
وقال إن الخطة تهدف إلى توفير الرعاية الصحية الأولية كمرحلة أولى وتركز على أسس تشمل إصلاحات هيكلية وتشريعية واستدامة مالية.
ولفت الهواري إلى أنه تم إغلاق ودمج 34 مركزا صحيا فرعيا لم تكن توفر خدمات الرعاية الصحية بالشكل المطلوب، لتصبح مراكز أولية وشاملة تقدم خدمات صحية أفضل.
وقال الهواري: “خطتنا اليوم في المراكز الصحية التركيز على النوع على حساب الكم”.
وأضاف: “حتى تنجح هذه الخطة يجب أن نعزز الرعاية الصحية الأولية لتقدم خدمات صحية متميزة بكفاءة وفاعلية”.


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