الأردن يطرح عطاء لشراء 120 ألف طن من القمح

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، عن طرح عطاء لشراء من 100 ألف إلى 120 ألف طن من القمح من مناشئ اختيارية.

ودعت الوزارة، لمن يرغب بالاشتراك بالمناقصة، إلى مراجعة قسم العطاءات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا أردنيا غير مستردة.

وبينت الوزارة، أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر الثلاثاء الموافق 27 آب/أغسطس الحالي.

واشترطت الوزارة إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة مصدقة عن السجل التجاري قبل مدة لا تزيد عن 30 يوما من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول