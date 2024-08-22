تراجع مبيعات التذكرة الموحدة 69% خلال النصف الأول من العام الحالي

وطنا اليوم:تراجعت مبيعات التذكرة الموحدة (JORDAN PASS) خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 69% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك وفق تقرير حكومي يتعلق بتفاصيل التقدم بسير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

وأظهر التقرير الحكومي أنه جرى بيع 59 ألف تذكرة موحدة.

ولفت التقرير لتأثر القطاع السياحي بالظروف الراهنة في المنطقة خلال النصف الأول من العام الحالي.

التذكرة الموحدة تؤهل السائح الذي يشتريها وقيمتها 100 دولار لزيارة أكثر من 40 موقعا سياحيا بما فيه موقع البترا الأثري، ويعفى من رسوم التأشيرة عند دخوله الأردن، وفق هيئة تنشيط السياحة.

بلغ الدخل السياحي في الأردن خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الحالي نحو 4 مليارات دولار مسجلا انخفاضا وصلت نسبته إلى 4.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات صدرت مؤخرا عن البنك المركزي.

ووفق البيانات الأولية، فقد “بلغ الدخل السياحي خلال السبعة شهور الأولى من عام 2024 ما قيمته 4,048.9 مليون دولار بانخفاض نسبته 4.5% بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023”.

ويعود ذلك إلى تراجع أعداد السياح بنسبة 7.5% على ما أفادت البيانات.

وأظهرت البيانات ارتفاع الدخل السياحي لكل من الأردنيين المغتربين بنسبة 7.4% والعرب بنسبة 12.7%، في حين تراجع الدخل السياحي لكل من الجنسيات الأوروبية والأميركية والجنسيات الأخرى بنسبة 56.1% و42.9% و24.5% على التوالي.