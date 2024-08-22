بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

بلدية الرصيفة تغلق مخبزا لمخالفته الاشتراطات الصحية

منذ 6 ثواني
بلدية الرصيفة تغلق مخبزا لمخالفته الاشتراطات الصحية

وطنا اليوم:أغلقت كوادر مديرية الصحة والسلامة العامة في بلدية الرصيفة اليوم الأربعاء مخبزا في منطقة الرشيد لمخالفته للاشتراطات الصحية الواجب توفرها في المنشآت الغذائية والتي تمثلت بسوء حالة النظافة العامة في الموقع ووجود حشرات (صراصير) في أماكن تصنيع الخبز.
وبين رئيس البلدية شادي الزيناتي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن جولات كوادر المديرية وبالتعاون مع كوادر من المؤسسة العامة للغذاء والدواء كشفت عن هذه المخالفات الخطرة على الصحة العامة حيث تم إغلاق المخبز فورا واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل أصحابه للجهات المختصة.
وشدد على أن كوادر البلدية تواصل جولاتها على مدار الساعة وعلى كافة المنشآت خاصة التي تتعامل بالغذاء ولن تتهاون مع أي مخالفة مهما كانت وستنفذ القانون ضد كل من يرتكب مخالفة مضرة بالصحة العامة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:05

الأردن يحقق المركز الثالث بمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن

05:06

المشوهون للإسلام

04:55

رئيس بنك مصر ينفي صحة المعلومات المتداولة حول السحب بالدولار..

03:05

جيش الاحتلال يشن 10 غارات على لبنان

02:33

الصحة تسعى لتعيين صيدلاني لكل 25 سريراً

01:18

مصر ترفض تسلم خرائط من إسرائيل وبايدن يحاول احتواء خطأ بلينكن بشأن “حماس”

00:17

بلدية الرصيفة تغلق مخبزا لمخالفته الاشتراطات الصحية

23:15

“بايدن” يتوقع إجراء مكالمة مع نتنياهو لبحث هدنة غزة

22:03

زلزال بقوة 3.5 درجات يضرب شمال شرق الكويت

20:45

تفاصيل جديدة حول جريمة حدائق الحسين في العاصمة عمان

20:36

بيان للرأي العام صادر عن مجلس بلدية اربد الكبرى

20:10

الميداني الأردني بغزة 79 يوزع مساعدات غذائية وإنسانية

وفيات
العميد الركن المتقاعد محمود عبدالكريم ارشيد البلاونة في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21-8-2024جامعة فيلادلفيا تنعى شقيق د. مروان كمالوفيات الثلاثاء 20-8-2024وفيات الإثنين 19-8-2024