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الأردن يحقق المركز الثالث بمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن

منذ 29 ثانية
الأردن يحقق المركز الثالث بمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن

وطنا اليوم:حقق الأردن المركز الثالث بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره عن فرع القراءات المقامة في المملكة العربية السعودية.
وحصل المتسابق الأردني ضياء المُغربي على المركز الثالث ممثلاً عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
وباركت الوزارة ممثلة بوزيرها الدكتور محمد الخلايلة والأمين العام الدكتور عبدالله العقيل وموظفي وموظفات الوزارة للمغربي وذويه على هذا الفوز المستحق، متمنيين له دوام النجاح والتوفيق، كما أكدت الوزارة دعمها اللامحدود لحفاظ وحافظات القرآن الكريم.


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