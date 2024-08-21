بلدية الرصيفة تغلق مخبزا لمخالفته الاشتراطات الصحية

وطنا اليوم_

أغلقت كوادر مديرية الصحة والسلامة العامة في بلدية الرصيفة اليوم الأربعاء مخبزا في منطقة الرشيد لمخالفته للاشتراطات الصحية الواجب توفرها في المنشآت الغذائية والتي تمثلت بسوء حالة النظافة العامة في الموقع ووجود حشرات (صراصير) في أماكن تصنيع الخبز.

وبين رئيس البلدية شادي الزيناتي أن جولات كوادر المديرية وبالتعاون مع كوادر من المؤسسة العامة للغذاء والدواء كشفت عن هذه المخالفات الخطرة على الصحة العامة حيث تم إغلاق المخبز فورا واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل أصحابه للجهات المختصة.

وشدد على أن كوادر البلدية تواصل جولاتها على مدار الساعة وعلى كافة المنشآت خاصة التي تتعامل بالغذاء ولن تتهاون مع أي مخالفة مهما كانت وستنفذ القانون ضد كل من يرتكب مخالفة مضرة بالصحة العامة.