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الميداني الأردني بغزة 79 يوزع مساعدات غذائية وإنسانية

منذ ساعة واحدة
الميداني الأردني بغزة 79 يوزع مساعدات غذائية وإنسانية

وطنا اليوم:انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية وفي إطار الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية في تقديم يد العون والمساعدة للأهل في قطاع غزة، وزعت طواقم المستشفى الميداني الأردني شمال غزة/79 اليوم الأربعاء، مساعدات غذائية سيّرتها الهيئة الخيرية الهاشمية للأهل في القطاع .
وقال قائد قوة المستشفى: “استمراراً لجهود الخير الهاشمية التي تحمل معها أسمى معاني المحبة والسلام لأهلنا في القطاع، وزعت طواقم المستشفى الميداني، “300” طرد خيري تضمنت مواد غذائية، لتقديم يد العون والمساعدة وللتخفيف من معاناتهم، بمنطقتي (الدرج السيد هاشم ومحيط السلام)، بالإضافة لمنطقة تل الهوى”، مضيفاً أن قرابة 1500 فلسطيني سيستفيدون من الطرود التي قدمتها إدارة المستشفى الميداني الأردني.
من جهتهم، أعرب أهالي القطاع عن شكرهم وتقديرهم لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني على دعمه الموصول واعتزازهم بالقوات المسلحة الأردنية لما تقوم به من دور إنساني وخدماتي وطبي.
يشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني قدم طرود غذائية وإغاثية يوم أمس ضمن منطقة غزة القديمة، وجمعية دار المحبة والسلام لذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لكنيسة دير اللاتين، فضلاً عن استمراره بتقديم خدماته الطبية والعلاجية للاهالي في شمال قطاع غزة.


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