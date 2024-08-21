98 % من الأسر بالأردن تمتلك هاتفا محمولا وتلفازا

وطنا اليوم:تمتلك 98 بالمئة من الأسر في المملكة هاتف محمولا وتلفازا، بينما تمتلك 29 بالمئة منها حاسوبا، 8 بالمئة مذياعا، بحسب التقرير التفصيلي لمسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023.

وأظهر التقرير أن أكثر من نصف الأسر في الأردن (55 بالمئة) تمتلك سيارة أو شاحنة، بينما تمتلك 7 بالمئة من الأسر دراجة هوائية، و2 بالمئة دراجة نارية، و1 بالمئة من الأسر لديها عربة تجرها حيوانات، مشيرا إلى أن 59 بالمئة من الأسر في الريف تمتلك سيارة أو شاحنة، مقابل 55 في الحضر.

وأشار إلى أن 80 بالمئة من السيدات بين 15 و45 عاما وسبق لهن الزواج تستخدمن الإنترنت مقابل 90 بالمئة من الرجال في الأردن يستخدمون الإنترنت.

وبحسب التقرير، تتمتع جميع الأسر في الأردن تقريبا بإمكانية الوصول إلى الطاقة النظيفة وتقنيات الطهي، وتقوم جميع الأسر بتدفئة منازلهم، إذ يتعمد 78 بالمئة منها على الوقود النظيف والتكنولوجيا للتدفئة، كما يحصل جميع الأسر تقريبا على الكهرباء وتستخدم جميعها تقريبا الوقود النظيف والتقنيات للإضاءة.

وفقا للتقرير، يتوفر لـ99 بالمئة من سكان الأردن إمكانية الحصول على خدمة مياه الشرب الأساسية على الأقل، وكان لدى 85 بالمئة من الأسر كميات كافية من مياه الشرب خلال الشهر السابق للمسح، بواقع 86 بالمئة من سكان الحضر، و75 بالمئة من سكان الريف.

وبينت النتائج أن 2 بالمئة من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج والرجال بين 15و49 عاما لم يحصلوا على تعليم، فيما 97 بالمئة من السيدات و98 بالمئة من الرجال يعرفون القراءة والكتابة.

وأشار التقرير إلى أن 13 بالمئة من السيدات المتزوجات حاليا و80 بالمئة من الرجال المتزوجين وأعمارهم بين 15-49عاما يعملون حاليا، وأن 49 بالمئة من السيدات اللاتي لهن دخل نقدي يحصلن على دخل أقل من أزواجهن، و25 بالمئة على أكثر، و 21 بالمئة منهن يحصلن على دخل مساوٍ لأزواجهن.

ويمتلك 7 بالمئة من السيدات و21 بالمئة من الرجال منزلا (بمفردهم أو الاشتراك)، و5 بالمئة من السيدات و6 بالمئة من الرجال يمتلكون قطعة أرض.

وبحسب التقرير، بلغت نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن بين 15و49 عاما ويمتلكن حسابا بنكيا ويستخدمن الهاتف النقال لإجراء المعاملات البنكية خلال 12 شهرا السابقة للمسح 23 بالمئة، أما الرجال الذين أعمارهم بين 15و49 عاما الذين يمتلكون حساب بنكي ويستخدمون الهاتف النقال لإجراء المعاملات البنكية 51 بالمئة