سيول اليمن تتسبب في مقتل العشرات وتضرر الآلاف .. فيديوهات كارثية من اليمن

وطنا اليوم:سيارات غارقة بالطين والوحل بعد أن غمرتها المياه، ومنازل اجتازت الأمطار أبوابها وتدفقت إلى وسطها. هكذا أضحى حال محافظات يمنية ضربتها الفيضانات خصوصا بعد اشتداد الأمطار خلال ساعات الليلة الماضية.

وأعلنت جماعة الحوثي، الأربعاء، مصرع 86 شخصا وتضرر أكثر من 33 ألف أسرة جراء السيول التي ضربت محافظات الحديدة وحجة وريمة غرب اليمن منذ مطلع أغسطس/ آب الجاري.

جاء ذلك في تقرير صدر عن رئيس لجنة حصر ومعالجة أضرار السيول في محافظات الحديدة وريمة وحجة حسين مقبولي، عرضه على أحمد الرهوي رئيس حكومة الجماعة (غير معترف بها)، وفق وكالة الأنباء سبأ بنسختها الحوثية.

وقال التقرير: “عدد الوفيات جراء السيول في المحافظات الثلاث بلغ 86 شخصا”.

وأوضح أن نحو “33 ألفا و123 أسرة تضررت كليا وجزئيا حتى الأربعاء، في المحافظات الثلاث”.

وأشار إلى أن “عملية الحصر التي قامت بها اللجنة شملت الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالبنية التحتية والمساكن والمحاصيل الزراعية مع تحديد الخسائر المالية على مستوى المديريات المتضررة”؛ دون أن يكشف عن الخسائر المادية.

ومنذ مطلع أغسطس/آب الجاري ازدادت كمية الأمطار الغزيرة في اليمن، ما أدى إلى وفاة العشرات، وتضرر الكثير من السكان، خصوصا من يعيشون في مخيمات النزوح.

ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية ما جعل تأثيرات السيول تزيد مأساة السكان الذين يشتكون هشاشة الخدمات الأساسية جراء تداعيات حرب أهلية بدأت قبل نحو 10 سنوات.