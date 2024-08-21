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الأردن يعزي بضحايا انقلاب حافلة تحمل باكستانيين في إيران

منذ 17 ثانية
الأردن يعزي بضحايا انقلاب حافلة تحمل باكستانيين في إيران

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، بضحايا انقلاب حافلة تحمل مواطنين باكستانيين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم أمس، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم السفارة السفير د. سفيان القضاة، تعاطف وتضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، معرباً عن عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.


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