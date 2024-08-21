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كلب ضال يعقر طالب مدرسة في المفرق

منذ 25 ثانية
كلب ضال يعقر طالب مدرسة في المفرق

وطنا اليوم:تعرض طفل يبلغ من العمر 12 عام، أثناء ذهابه إلى مدرسته في محافظة المفرق للعقر من احد الكلاب الضالة، وفق مصدر امني.
وقال المصدر آن الطفل حاول الهرب بعد مهاجمته من قبل الكلب، إلا أن الكلب عضّه في منطقة الأرجل، لافتا إلى ان كوادر الدفاع المدني قامت بإسعافه الى المستشفى لتلقي العلاج وحالته العامة متوسطة.
وتنتشر في جميع مناطق الأردن الكلاب الضالة بعد آن أوقفت البلديات منذ سنوات قتلها أو تسميمها اتساقا مع جمعيات الرفق بالحيوان وقرار وزارة الإدارة المحلية التي دعت البلديات بضرورة إيجاد مأوى للكلاب الضالة.


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