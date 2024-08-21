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العجارمة : الدعاية الانتخابية فوضى بصرية

منذ 25 ثانية
العجارمة : الدعاية الانتخابية فوضى بصرية

وطنا اليوم:انتقد الوزير الأسبق الدكتور نوفان العجارمة، فوضى الدعاية الانتخابية في شوارع وطرقات المملكة.
وقال العجارمة في منشور له عبر فيسبوك، إن الدعاية الانتخابية تحتاج إلى تنظيم أكثر دقة.
وأضاف، أن بعضها يشكل تلوث بصري وبعضها الاخر يشتت الانتباه ويؤثر على حركة السير والمشاة
الى ذلك أكد نائب مدير المدينة لشؤون المناطق في أمانة عمان، المهندس محمد الفاعوري، أن هناك تنسيقا مستمرّا بين الهيئة المستقلة للانتخاب والأمانة في الرقابة على لوحات الدعاية الانتخابية، مشيرا إلى أن الأمانة تعمل على إزالة كافة اللوحات التي تخالف التعليمات التي صدرت عن أمين عمان.
وأضاف الفاعوري أن عدد اللوحات التي تمت إزالتها بلغت نحو (11) ألف لوحة كانت تشكّل خطرا على السلامة العامة أو تعيق حركة المرور أو تتضمن مخالفة أخرى.


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