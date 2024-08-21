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مجزرة في العراق.. أفرغوا رصاصهم بـ5 من أسرة واحدة

منذ 3 ثواني
مجزرة في العراق.. أفرغوا رصاصهم بـ5 من أسرة واحدة

وطنا اليوم:عم الحزن محافظة صلاح الدين العراقية وسط صدمة لا توصف بين الأهالي، إثر جريمة قتل مروعة حصدت 5 من عائلة واحدة.
فقد اقتحم عدد من المسلحين الذين يرتدون الزي العسكري منزلاً في منطقة العباسية شمال قضاء سامراء، وقتلوا عائلة مؤلفة من خمسة أشخاص.

“لاذوا بالفرار”
وكشف مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، أن “المسلحين فتحوا النيران باتجاه الأسرة بعد اقتحامهم البيت، ما أسفر عن مقتلهم في الحال”.
كما أوضح أن المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة بعد جريمتهم هذه إلا أنه أكد أن القوات الأمنية شنت حملة بحث وتفتيش في المنطقة بحثاً عن الجناة.
من جانبه، أمر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بتشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات الحادث.
ويشهد العراق الذي ينتشر فيه السلاح بشكل عشوائي وغير مقونن، جرائم مماثلة بين الفينة والأخرى.
لاسيما أن السلطات لم تنجح حتى الآن، ورغم مضي سنوات عدة على لجم السلاح الفردي والعشائري المتفلت، ناهيك عن السلاح المنتشر بين العديد من الفصائل المسلحة.


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