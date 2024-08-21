أمانة عمّان تزيل نحو (11) ألف دعاية انتخابية مخالفة

وطنا اليوم:أكد نائب مدير المدينة لشؤون المناطق في أمانة عمان، المهندس محمد الفاعوري، أن هناك تنسيقا مستمرّا بين الهيئة المستقلة للانتخاب والأمانة في الرقابة على لوحات الدعاية الانتخابية، مشيرا إلى أن الأمانة تعمل على إزالة كافة اللوحات التي تخالف التعليمات التي صدرت عن أمين عمان.

وأضاف الفاعوري أن عدد اللوحات التي تمت إزالتها بلغت نحو (11) ألف لوحة كانت تشكّل خطرا على السلامة العامة أو تعيق حركة المرور أو تتضمن مخالفة أخرى.

وبيّن الفاعوري أن هنالك نوعين من المخالفات؛ الأولى اللوحات واليافطات التي تسقط على الرصيف أو الشارع، وهذه يتمّ رفعها بعد سقوطها نتيجة تعليقها بشكل غير محكم، أو أنها تكون موضوعة على الأرصفة دون تثبيت سليم.

أما النوع الثاني من المخالفات، فهي التي تشمل تعليق دعاية تعيق حركة المارّة أو تشكّل خطرا على السلامة العامة، وهذه يتمّ إزالتها مباشرة من قبل فرق الأمانة، مؤكدا أن فرق الأمانة تقوم بتصوير اللوحات قبل الازالة وبعد رفعها، وتحتفظ بها بشكل سليم لإطلاع المترشحين عليها وعلى أسباب إزالتها وتمكينه من استعادتها.