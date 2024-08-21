بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

صديق مقرب من بوتين: الغرب يخاطر بإشعال حرب عالمية

منذ 10 ثواني
A car burns after the destruction of Mariupol children's hospital as Russia's invasion of Ukraine continues, in Mariupol, Ukraine, March 9, 2022 in this still image from a handout video obtained by Reuters. Ukraine Military/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

وطنا اليوم:قال سيرجي تشيميزوف، الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين يخاطرون بإشعال حرب عالمية إذا استمرت واشنطن في “التحريض” على الصراع في أوكرانيا والسماح لكييف بمهاجمة الأراضي الروسية.
جاء ذلك في تصريحات لرويترز تقدم لمحة نادرة عن طريقة التفكير في دائرة بوتين المقربة عقب توغل أوكراني مفاجئ في منطقة كورسك الروسية، وهو توغل توعد بوتين بتوجيه رد “مناسب” عليه، لكنه لم يفصح بعد عما سينطوي عليه ذلك الرد.
وقال تشيميزوف، الرئيس التنفيذي لشركة روستيخ، التي تورد كثيرا من أسلحة روسيا في الحرب، إن موسكو تشعر بالثقة ولديها ما يكفي من الأسلحة بعد مرور أكثر من عامين على بدء ما يصفها الكرملين بأنها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
وأكد موقف الكرملين المتمثل في أن الصراع معركة بين الغرب وروسيا.
وأضاف تشيميزوف في ردود مكتوبة على سؤال في مقابلة: “في موقف يحرض فيه الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، على الحرب، لا بد أن نكون مستعدين”، وفقا لرويترز.
وتابع “العام الثالث من العملية الخاصة جار.. روسيا تشعر بالثقة”.
وذكر أن لا أحد سيقدم إطارا زمنيا للتوقيت الذي قد تنتهي فيه الحرب، واتهم واشنطن بتأجيج الصراع من خلال توريد أسلحة إلى كييف والسماح بشن هجمات في عمق روسيا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:37

شركة أمنية تطلق خدمة “التوثيق الإلكتروني الذاتي”

12:36

الجغبير: نظام الإعفاءات الجديد يضمن دخول سلع موفرة للطاقة ويحمي المستهلك من المنتجات منخفضة الجودة

12:27

اغتيال شقيق قيادي بحركة فتح في غارة صيدا

12:20

فقدان السيطرة على سفينة بعد إصابتها بـ3 قذائف قبالة الحديدة

12:05

الصفدي لبلينكن: الأردن سيعد ملفات قانونية للتحرك ضد اعتداءات إسرائيل على المقدسات

11:59

الشوبكي يرجح تخفيض سعر البنزين والديزل

11:49

مسح السكان: انخفاض معدل الإنجاب في الأردن وثلث الأطفال يعانون من فقر الدم

11:43

أطباء أمريكيون يدعون بايدن إلى حظر الأسلحة عن إسرائيل

11:27

تقرير: فوق القتل والإجرام .. إسرائيل تسرق الأرض والأموال والموارد الفلسطينية

11:23

اقتصاديون: القطاع الخاص شريك بتنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى

10:54

فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين مشرف مختبر هندسة طاقة متجددة

10:37

%70 نسبة انخفاض زوار وادي رم

وفيات
وفيات الأربعاء 21-8-2024جامعة فيلادلفيا تنعى شقيق د. مروان كمالوفيات الثلاثاء 20-8-2024وفيات الإثنين 19-8-2024وفيات الأحد 18-8-2024