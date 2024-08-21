صديق مقرب من بوتين: الغرب يخاطر بإشعال حرب عالمية

وطنا اليوم:قال سيرجي تشيميزوف، الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين يخاطرون بإشعال حرب عالمية إذا استمرت واشنطن في “التحريض” على الصراع في أوكرانيا والسماح لكييف بمهاجمة الأراضي الروسية.

جاء ذلك في تصريحات لرويترز تقدم لمحة نادرة عن طريقة التفكير في دائرة بوتين المقربة عقب توغل أوكراني مفاجئ في منطقة كورسك الروسية، وهو توغل توعد بوتين بتوجيه رد “مناسب” عليه، لكنه لم يفصح بعد عما سينطوي عليه ذلك الرد.

وقال تشيميزوف، الرئيس التنفيذي لشركة روستيخ، التي تورد كثيرا من أسلحة روسيا في الحرب، إن موسكو تشعر بالثقة ولديها ما يكفي من الأسلحة بعد مرور أكثر من عامين على بدء ما يصفها الكرملين بأنها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وأكد موقف الكرملين المتمثل في أن الصراع معركة بين الغرب وروسيا.

وأضاف تشيميزوف في ردود مكتوبة على سؤال في مقابلة: “في موقف يحرض فيه الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، على الحرب، لا بد أن نكون مستعدين”، وفقا لرويترز.

وتابع “العام الثالث من العملية الخاصة جار.. روسيا تشعر بالثقة”.

وذكر أن لا أحد سيقدم إطارا زمنيا للتوقيت الذي قد تنتهي فيه الحرب، واتهم واشنطن بتأجيج الصراع من خلال توريد أسلحة إلى كييف والسماح بشن هجمات في عمق روسيا.