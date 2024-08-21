شركة أمنية تطلق خدمة “التوثيق الإلكتروني الذاتي”

وطنا اليوم:أطلقت شركة أمنية خدمة “التوثيق الإلكتروني الذاتي” باستخدام نظام “اعرف عميلك إلكترونياً (eKYC) المصممة لتبسيط عملية تسجيل وتوثيق خطوط الهواتف المحمولة مسبقة الدفع ، وبما يتفق مع اللوائح التنظيمية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

تهدف هذه الخدمة الجديدة، إلى تبسيط إجراءات تسجيل مشتركي الخطوط المدفوعة مسبقاً وتوفير تجربة سلسة وآمنة لهم، وذلك من خلال تمكينهم مباشرة من تفعيل وتوثيق خطوطهم بسهولة وأمان من خلال تطبيق أمنية أو من خلال الوكلاء الفرعيين المعتمدين للشركة، باستخدام الهوية الشخصية أو الرقمية (سند) أو جواز السفر.

تعتبر هذه الخدمة الجديدة خطوة مهمة تسهم في تسهيل المعاملات إلكترونياً وتحقيق عملية المصادقة بشكل أكثر أماناً وفعالية، كما تسهم في تعزيز موثوقية تسجيل الخطوط الخلوية من خلال التحقق الإلكتروني للهوية وتقليل الحاجة للأعمال الورقية التقليدية.

وأكد فيصل قمحيه، الرئيس التنفيذي لشركة أمنية أهمية هذه الخطوة التي ستمكن المستخدمين والمشتركين من إتمام معاملاتهم بسهولة وسرعة وأمان، وقال: “نلتزم في أمنية بتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا وتواكب التطورات التكنولوجية. إن إطلاق خدمة التوثيق الإلكتروني الذاتي يعكس رؤيتنا نحو مستقبل رقمي أكثر سهولة ومرونة، حيث يمكن لعملائنا إنجاز معاملاتهم بكل سلاسة وراحة”.

بدوره، اعتبر رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان أن :”إطلاق خدمة التوثيق الإلكتروني الذاتي باستخدام نظام ‘اعرف عميلك إلكترونياً (eKYC) خطوة هامة نحو تعزيز التحول الرقمي في قطاع الاتصالات بالأردن”.

وأضاف أننا في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات نشيد بالتزام الشركات بتعليمات الهيئة التي تسهم في تحسين تجربة المستخدمين وتوفير الوقت والجهد عليهم، بالإضافة إلى تعزيز الأمان والموثوقية في عمليات التوثيق، حيث أن الهيئة تدعم تبني الابتكارات والحلول التقنية المتطورة، التي تواكب الاحتياجات المتزايدة للمستخدمين، وتسهم في تحقيق أهدافنا في تحسين وتطوير قطاع الاتصالات”.

وأضاف خلدون سويدان، رئيس الدائرة التجارية: “إن هذه الخدمة تأتي في إطار جهود شركة أمنية المستمرة لتطوير أفضل الحلول التي ترتقي بتجربة العملاء إلى مستويات غير مسبوقة. نحن فخورون بأن نكون في طليعة الشركات التي تقود التحول الرقمي في المملكة، ونسعى دائماً لتقديم خدمات تتجاوز توقعات عملائنا”، مبيناً أن هذه الخدمة تعزز من مستوى الأمان والموثوقية، مما يسهم في حماية بيانات العملاء وضمان دقة وصحة المستندات.

ومن المتوقع أن تسهم خدمة “التوثيق الإلكتروني الذاتي” في تعزيز تجربة العملاء وتحسين كفاءة عمليات الشركة، مع ضمان أعلى مستويات الأمان والامتثال.