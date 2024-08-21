اغتيال شقيق قيادي بحركة فتح في غارة صيدا

وطنا اليوم:لم تمض ساعات على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت فجرا شرقي لبنان، ولاحقا منطقة بيت ليف جنوب البلاد، حيث قتل عنصر من حزب الله، حتى وقعت غارة جديدة.

فقد استهدفت غارة إسرائيلية اليوم الأربعاء، عبر طائرة مسيرة سيارة في مدينة صيدا جنوب لبنان، بمحيط مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، ما أدى إلى مقتل راكبها.

فقد أفادت مصادر فلسطينية بأن غارة للاحتلال استهدفت خليل المقدح من كتائب شهداء الأقصى، بغارة على جنوب لبنان.

وأعلن مصدر أمني اغتيال خليل المقدح شقيق القيادي بحركة فتح منير المقدح في غارة صيدا.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخص جراء غارة للاحتلال استهدفت مركبة في صيدا جنوبي لبنان.