الشوبكي يرجح تخفيض سعر البنزين والديزل

وطنا اليوم:توقع الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، ان تقوم الحكومة بتخفيض سعر لتر البنزين 90 والبنزين 95 بواقع ثلاث قروش، وتخفيض سعر لتر الديزل بواقع قرش ونصف، وذلك في تسعيرة شهر ايلول المقبل.

وقال الشوبكي ان المعدل الشهري العالمي لاسعار النفط والمشتقات النفطية تراجع بنسب ملموسة تأثراً بانخفاض المخاطر على الامدادات في الشرق الاوسط بعد حذر ايران من الرد على “اسرائيل” بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران ، ومع الامال التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار في غزة ، كذلك اثر النمو الضعيف للاقتصاد الصيني مع انخفاض نمو الطلب على البنزين في اكبر مستورد للنفط في العالم ، ترافق مع ارتفاع في المخزونات الامريكية للاسبوع الثاني على التوالي في اكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم .

يذكر ان الحكومة الاردنية قامت بداية شهر اب الحالي، برفع سعر لتر البنزين بنوعيه بمقدار قرشين، ورفع سعر لتر الديزل بمقدار قرش واحد، وتثبيت سعر الكاز، لتصبح الاسعار الحالية في الاسواق، البنزين 90 اللتر 92 قرش, و البنزين 95 اللتر 116 قرش، والديزل 71.5 قرش اللتر، والكاز عند 62 قرش اللتر.