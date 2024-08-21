مسح السكان: انخفاض معدل الإنجاب في الأردن وثلث الأطفال يعانون من فقر الدم

وطنا اليوم:كشف مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن، عن انخفاض معدل الإنجاب في الأردن، بواقع 2.6 مولود لكل سيدة في عمر الانجاب، حتى نهاية العام الماضي، مقارنة بـ 2.7 في العام 2018.

ووفق المسح، تبين أن معدل الإنجاب في المناطق الريفية أعلى منه في المناطق الحضرية في الأردن، حيث تراوح معدل الإنجاب الإجمالي من 1.9 في العقبة إلى 3.1 في عجلون والمفرق.

وأطلقت دائرة الإحصاءات العامة، الأربعاء، التقرير التفصيلي لمسح السكان والصحة الأسرية في الأردن لعام 2023، والذي يعتبر المسح الثامن من سلسلة المسوح الديمغرافية والصحية التي يتم تنفيذها في الأردن وذلك بحضور ممثلين ومندوبين عن كافة الجهات الوطنية والدولية الشريكة.

وبين مدير عام “الإحصاءات” حيدر فريحات، أن هذا المسح يهدف إلى توفير بيانات شاملة ومعلومات حديثة عن مستويات الإنجاب والزواج وتفضيلات الإنجاب ومعرفة استخدام وسائل تنظيم الأسرة وممارسات الرضاعة الطبيعية والتغذية ووفيات الأطفال وصحة الأم والطفل والوعي والسلوك فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، وأخيراً العنف الأسري الذي تواجهه السيدات.

يشار إلى أنه تم تمويل هذا المسح من قبل الحكومة الأردنية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، كما وقد قدمت ICF المساعدة الفنية من خلال برنامج DHS، وهو مشروع تموله الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ويقدم الدعم والمساعدة الفنية في تنفيذ المسوحات السكانية والصحية في البلدان في جميع أنحاء العالم.

النتائج الرئيسية:

معدلات الاستجابة

بلغ حجم العينة 20,054 أسرة، تمت مقابلة 19,809 أسرة، معدل استجابة بلغ 98%.

تمت مقابلة 13,020 سيدة مؤهلة لإجراء المقابلات الفردية؛ تم الانتهاء من المقابلات مع 12,595 سيدة، بمعدل استجابة بلغ 97%.

تم اختيار 6,506 رجلاً لاستمارة الرجل تتراوح أعمارهم بين 15-59 وتمت مقابلة 5,873 بنجاح، بمعدل استجابة بلغ 90%.

خصائص الأسرة

بلغ متوسط عدد أفراد الأسر في الأردن 4.8 فردا، وترأست السيدات 15% من الأسر الأردنية (أرباب للأسر)، كما أنّ ثلث أفراد الأسر في الأردن تقل أعمارهم عن 15 سنة .

يعتمد 78% من الأسر على الوقود النظيف والتكنولوجيا لتدفئة الأماكن، بما في ذلك التدفئة المركزية، والكهرباء، الغاز المسال/غاز الطهي وسخانات الهواء بالطاقة الشمسية .

%85 من الأسر لديهم كميات كافية من مياه الشرب خلال الشهر السابق للمسح. ويمتلك سكان الحضر (86%) من كميات مياه الشرب الكافية مقارنة بسكان الريف ( 75%).

%97 من الأسر في الأردن لديهم مرافق مراحيض محسنة؛ وهي مرافق غير مشتركة مع أسر أخرى

معدل الإنجاب

بلغ معدل الإنجاب في الأردن لعام 2023 على مستوى المملكة 2.6 طفل لكل سيدة في عمر الإنجاب، حيث كان في المناطق الريفية أعلى منه في المناطق الحضرية (2.8 مقابل 2.6 مولود لكل سيدة).

انخفض معدل الإنجاب الإجمالي في الأردن منذ المسح السابق 2017-2018 من 2.7 الى 2.6 للعام 2023.

وبحسب المحافظة، تراوح معدل الإنجاب الإجمالي من 1.9 في العقبة إلى 3.1 في عجلون والمفرق.

وكان معدل الإنجاب بين النساء اللاتي يسكنَّ في مخيمات اللاجئين السوريين أعلى مقارنة بمن لا يعشن في تلك المخيمات (4.9 و3.9 طفل لكل سيدة، على التوالي).

استخدام وسائل تنظيم الأسرة

يستخدم 60% من النساء المتزوجات حالياً في الأردن إحدى وسائل تنظيم الأسرة 38% يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة الحديثة، و22% يستخدمن الطرق التقليدية.

%11 من النساء المتزوجات حالياً لديهن حاجة غير ملباة لخدمات تنظيم الأسرة بانخاض مقداره 3 نقاط مئوية عن المسح السابق 2017-2018.

الرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة

%97 من السيدات قد تلقين رعاية ما قبل الولادة( ANC)من قبل مقدم خدمة مختص (طبيب، ممرضة، قابلة)

%99 من الولادات الحية حدثت في المرافق الصحية حيث بلغت نسبة الولادات في المرافق الصحية العامة 69% مقابل 30% في المرافق الخاصة، وأقل من 1% في المنازل .

معدل الولادة القيصرية لكافة الولادات الأحياء قد بلغت )43%( في العامين السابقين للمسح. وبحسب الرفاه كانت أقل نسبة ولادات قيصرية بين الأمهات في خميس الرفاه الأدنى 38% سجلت نسبة بين الأمهات في الخميس الأعلى ) 55%( للأسر الأعلى رفاها ).

من بين الأطفال حديثي الولادة، تلقى 87% منهم الفحص الأول بعد الولادة خلال أول يومين، بينما

خضع 66% منهم للفحص خلال ثلاث ساعات بعد الولادة. ومع ذلك، لم يتلق 11% من حديثي الولادة أي فحص.

وفيات الأطفال

بلغ معدل وفيات الرضع 14 حالة وفاة أطفال رضع لكل 1,000 ولادة حية، في حين بلغ المعدل الإجمالي لوفيات الأطفال دون سن الخامسة 15 حالة وفاة لكل 1,000 مولود حي.

بشكل عام هناك انخفاض في معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة مع مرور الوقت، من 21 حالة وفاة لكل 1,000 مولود حي في عام 1990 إلى 9 وفيات لكل 1,000 مولود حي في عام 2023. وخلال نفس الفترة، انخفض معدل وفيات الرضع من 34 إلى 14 حالة وفاة لكل 1,000 مولود حي، في حين انخفض معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة من 34 إلى 14 حالة وفاة لكل 1,000 مولود حي في عام 2023، وخلال نفس الفترة انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 39 إلى 15 حالة وفاة لكل 1,000 مولود حي.

صحة الطفل

تلقى 92% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و23 شهرًا جميع المطاعيم الأساسية في وقت إجراء المسح، تم تطعيم 78% منهم بشكل كامل حسب الجدول الوطني.

تلقى 98% من الأطفال لقاح BCG وتم تطعيم 94% منهم مرة أخرى ضد الحصبة. التغطية عالية بالنسبة للجرعة الأولى من 98% DPT-IPV-Hib-HepB)) ولكنها تتناقص مع عدد الجرعات. تلقى تسعون بالمئة من الأطفال الجرعة الثالثة من لقاح فيروس الروتا.

الحالة التغذوية للأطفال

انخفاض معدل انتشار التقزم من 11% في عام 1997 إلى 8% في عام 2023.

ارتفاع معدل انتشار الوزن الزائد منذ عام 1997 من 4% إلى 9% في العام 2023.

ثبات في نسبة الأطفال الذين يعانون من الهزال (2%) منذ عام 1997حتى عام 2023

تلقى 34% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و23 شهرًا خلال الساعة الأولى من الولادة الرضاعة الطبيعية.

يتلقى 24% من الأطفال دون سن 6 أشهر رضاعة طبيعية محضة.

يتم تغذية 42% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهرًا بالحد الأدنى من التنوع الغذائي.

انخفضت الرضاعة الطبيعية المحضة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و5 أشهر بمرور الوقت، من 39% في عام 1990 إلى 24% في عام 2023.

انتشار فقر الدم

يعاني ما يقرب من ثلث الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرًا من فقر الدم، بما في ذلك 19% يعانون من فقر الدم الخفيف، و13% يعانون من فقر الدم المعتدل، وأقل من 1% يعانون من فقر الدم الشديد.

%32 من السيدات مصابات بفقر الدم، بما في ذلك 17% يعانين من فقر الدم الخفيف، و14% يعانين من فقر الدم المتوسط، و1% يعانين من فقر الدم الشديد.

ارتفعت نسبة فقر دم السيدات من 26% في عام 2002 إلى 43% في الفترة 2017-2018 قبل أن تنخفض إلى 32% في عام 2023.

الإيدز

مستوى المعرفة حول الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية أقل بكثير بين الشابات منه بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا (9% و 22% على التوالي).

بشكل عام، 2% من السيدات المتزوجات و3% من الرجال أجروا فحصا للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية.

تنمية الطفولة المبكرة وانضباط

أظهرت نتائج المسح 2023 أن 84% من الأطفال يسيرون على المسار التنموي الصحيح؛ لمؤشر تنمية الطفولة المبكرة وذلك وفقا (ECDI 2030)

تمكين المرأة

%94 من السيدات المتزوجات حاليا لديهن قدرة منفردة أو مشتركة لاتخاذ القرار حول الرعاية الصحية الخاصة، وتتخذ 82% منهن قرارات بشأن المشتريات المنزلية الرئيسية، بينما تتخذ 92% قرارات بشأن زياراتهن لأهلهن أو أقاربهن.

العنف الأسري

تعرضت 15% من السيدات للعنف من قبل الزوج السابق؛ سواء أكان جسديا أو عاطفيا أو جنسيا خلال الاثني عشر شهرا السابقة للمسح. ويتضمن ذلك 13% منهن تعرضن للعنف العاطفي، و8% تعرضن للعنف الجسدي، و 2% تعرضن للعنف الجنسي.

الصعوبات الوظيفية

%14 من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة أو أكثر يعانون من بعض الصعوبات في واحد على الأقل من مجالات الأداء الستة.

يعاني 4% من السكان من صعوبة كبيرة في أداء وظائفهم أو لا يمكنهم أداء وظائفهم على الإطلاق.

النسبة هي الأعلى بين من يبلغون 60 عامًا فما فوق (19%).

صعوبة الرؤية هي الصعوبة الأكثر شيوعًا (9%)، تليها صعوبة المشي أو صعود الدرج (7%) وصعوبة التذكر أو التركيز (4%).

المشاكل الصحية للبالغين

%9 فقط من السيدات أجرين مسبقا تصويرا للثدي بالأشعة السينية، تم فحص 15% من السيدات من قبل الطبيب أو مقدم الخدمة الصحية.

أجرت 16% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج اختبار سرطان عنق الرحم في وقت سابق. وكلما ارتفع مستوى الرفاه، ترتفع فحوصات سرطان الثدي وعنق الرحم .

%14 من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج و 48% من جميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم (15-49 ) سنة مدخنون.

أكثر من نصف السيدات (59%) لديهن مشكلة واحدة على الأقل في الحصول على الرعاية الصحية عند الإصابة بالمرض.

كلما ارتفع المستوى التعليمي ورفاه الأسرة، قلت مشاكل الحصول على الرعاية الصحية.