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%70 نسبة انخفاض زوار وادي رم

منذ ساعة واحدة
%70 نسبة انخفاض زوار وادي رم

وطنا اليوم:بلغ عدد زوار وادي رم خلال النصف الأول من العام الحالي 94,385 زائرا معظمهم من الأجانب، بانخفاض 70% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغ عدد زوارها 314,676 زائرا، وفق بيانات رسمية لوزارة السياحة والآثار.
وتظهر البيانات، أن عدد الزوار الأجانب بلغ 68,996 زائرا بينما الزوار الأردنيون بلغ عددهم 25,389 زائرا.
تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، إلى تحقيق الدخل السياحي خلال شهر حزيران من عام 2024 نمواً نسبته 2.1%، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2023، ليبلغ 455.8 مليون دينار (642.9 مليون دولار).
أما خلال النصف الأول من عام 2024 فقد شهد الدخل السياحي انخفاضًا بنسبة 4.9% مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023، ليسجل ما قيمته 2.3 مليار دينار (3.3 مليار دولار).
ويعود هذا الانخفاض في الدخل السياحي إلى تراجع أعداد السياح بنسبة 7.9%


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