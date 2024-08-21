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الأمن يحذر: البنوك لا تطلب معلومات عبر الهاتف

منذ ساعة واحدة
الأمن يحذر: البنوك لا تطلب معلومات عبر الهاتف

وطنا اليوم:حذرت مديرية الأمن العام المواطنين من محاولات النصب التي قد تطالهم عبر طلب المعلومات البنكية من خلال اتصال يردهم على انه احد موظفين البنك ويطلب منهم معلومات شخصية.
واكدت المديرية عبر فيديو توضيحي، ان البنوك لن تطلب من المواطنين معلومات عبر الهاتف او الرسائل النصية، مطالبة اياهم بحماية انفسهم وألا يكونوا “الضحية التالية”.


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