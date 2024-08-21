الطيران المدني : 5 شركات عالمية علقت رحلاتها إلى عمّان

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، إن 5 شركات طيران عالمية علقت رحلاتها إلى المنطقة ومن ضمنها الأردن بشكل مؤقت، بسبب التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط.

وأضاف مستو، في تصريح الأربعاء، أن شركات الطيران التي علقت رحلاتها إلى عمّان هي؛ شركة الطيران الألمانية “لوفتهانزا”، وعلقت رحلاتها الجوية حتى 26 آب الحالي، و”الخطوط الجوية المتحدة” طيران يونايتد، حتى 15 أيلول المقبل، وشركة الطيران النمساوية لغاية 26 آب الحالي، والناقل الوطني اليوناني “طيران ايجين” علقت رحلاتها إلى عمّان لأجل غير محدد، وشركة الطيران الإسبانية “فيولينغ” حتى 31 تشرين الأول المقبل.

وأوضح مستو، أن تعليق الطيران المؤقت؛ يأتي كإجراء احترازي من قبل الشركات وليس للأردن فقط وإنما يشمل معظم دول شرق المتوسط.

وأشار إلى أن هذا التعليق لا يشكل أكثر من 3% من حجم التشغيل الكلي لشركات الطيران من الأردن وإليه، مضيفا أن التعليق يأتي لشركات طيران تشغل رحلاتها إلى عمّان بوتيرة منخفضة.

وأكد مستو، أن الدول التي تعمل منها هذه الشركات، يتوفر لها بديل من قبل شركات طيران أخرى، أي أن الربط المباشر مع المملكة مع هذه الدول لم يتأثر.

ودفع الحذر من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط شركات طيران عالمية إلى تعليق رحلاتها إلى العديد من دول الشرق الأوسط، بينها الأردن.