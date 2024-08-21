الميثاق يطلق حملة التطوعية للانتخابات تحت شعار المستقبل درب يرسمه الميثاق

وطنا اليوم:أعلن حزب الميثاق الوطني ، الثلاثاء، عن بدء حملته للعمل التطوعي تحت شعار “شارك معنا … المستقبل درب يرسمه الميثاق”.

وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والتأكيد على دور العمل التطوعي في بناء مستقبل أفضل للأردن.

وتسعى الحملة إلى إشراك أعضاء الحزب ومؤيديه وأفراد المجتمع الأردني، من مختلف المحافظات والاعمار والمستويات التعليمية، في الأنشطة التطوعية للانتخابات التي تساهم في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف وتطلعات الحزب .

ويأتي إطلاق هذه الحملة في إطار التزام الحزب بتفعيل دور الأفراد في رسم ملامح المستقبل، وتعزيز قيم العطاء والتعاون.

وحثّ حزب الميثاق الوطني الجميع على المشاركة في الحملة، مؤكداً أن مستقبل الأردن يُبنى بالتعاون والعمل الجماعي.