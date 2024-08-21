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الماجستير لـ لبنى عبد الكريم العضايلة

منذ 29 ثانية
الماجستير لـ لبنى عبد الكريم العضايلة

وطنا اليوم:حصلت الزميلة لبنى عبد الكريم العضايلة رئيس قسم الاستشارات القانونيه في هيئة الإعلام على درجة الإمتياز في رسالة الماجستير ، وقد ناقشت الزميلة اليوم الثلاثاء في كلية القانون بجامعة عمان العربية، رسالة ماجستير في القانون العام بعنوان ‘المواجهة الجزائية لجريمة نشر الأخبار الكاذبة عبر الوسائل الإلكترونية(دراسة مقارنة )
تألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور جلال الكايد مشرفاً ورئيساً، والدكتورة ابتسام الصالح كمناقش داخلي، والأستاذ الدكتور علي جبار صالح من جامعة جدارا كمناقش خارجي
وهدفت الدراسة بيان ماهية الأخبار الكاذبة وتمييزها عن المصطلحات الرديفة كالشائعات والمعلومات المضللة إضافة إلى تحديد الطبيعة القانونية للمسؤولين الناتجة عن اقتراف جرم نشر الأخبار الكاذبة وأثر تطور التقني والتكنولوجيا في نشر الأخبار الكاذبة من خلال منصات التواصل الإجتماعي.


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