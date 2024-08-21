إيران: نخطط لرد بمفاجأة قصوى على إرهاب الاحتلال

وطنا اليوم:كشفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة كيف تخطط إيران ويكون رده على عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت البعثة الإيرانية إنه يتم “التخطيط بدقة لتوقيت وطريقة رد إيران لضمان حدوثه في لحظة من المفاجأة القصوى”.

وأكدت أن الرد يجب أن يكون محسوبًا لتجنب أي تأثير سلبي على وقف إطلاق النار المحتمل في غزة.

فيما توعدت لكيان الاحتلال قائلة: “عندما تكون أعينهم ثابتة على شاشات الرادار سيفاجأون من الأرض وربما من السماء أيضا”.

ومن جهتها، كانت وزارة الخارجية الإيرانية قالت إن طهران لا تسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة وأنها تدعم جهود وقف إطلاق النار في غزة.

وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أنها ترحب بأي جهود صادقة لوقف إطلاق النار في غزة ووضع حد لجرائم كيان الاحتلال.